Жителей Курганской области попросили следить за качеством ремонта дорог

Любой житель Курганской области может войти в состав группы общественного контроля, которая следит за качеством ремонта дорог. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила глава департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

Общественники будут следить за качеством дорог, которые ремонтируют и строят в регионе по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для того, чтобы стать наблюдателем, нужно позвонить в профильный департамент или отправить заявку по электронной почте. Обратиться может любой житель области в возрасте от 18 лет.

Народная система контроля была введена в регионе с 2019 года. «Необходимо указать: ФИО, возраст, контактный телефон, свой населённый пункт и профессию, чтобы мы понимали, какие объекты и с каким уровнем знаний о дорожных работах вы можете инспектировать. После набора группы мы проведём серию обучающих семинаров в апреле, чтобы с началом дорожно-строительного сезона уже во всеоружии приступить к контролю», – пояснила Саблукова.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году на дорожную кампанию в Зауралье будет выделено более 7 млрд рублей. С помощью нацпроекта отремонтируют 26 объектов в 14 районах Курганской области. Общая протяженность трасс, где будут проводиться работы, составит 340 км.

Одним из самых крупных проектов остается строительство путепровода на ул. Машиностроителей, где работы были разделены на этапы. Открытие путепровода запланировано на конец года. Деньги – 1 млрд 45 млн рублей, регион получил по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В стадии завершения еще один крупный объект – ремонт дороги Курган – Куртамыш – Целинное, Курган – Звериноголовское (до границы с Казахстаном). Автодорогу, которая проходит по нескольким районам Зауралья, ремонтируют в несколько этапов с 2019 года.

В 2021 году также запланирован ремонт подъезд к деревне Лихачи, селу Мостовскому в Варгашинском районе, участки дорог по направлениям Петухово – Частоозерье – курорт «Озеро Медвежье», Лебяжье – Мокроусово – Щигры (до границы с Тюменской областью), Курган – Половинное – Воскресенское, Шатрово – Камышевка, подъезды к Введенское («Иртыш») и к ст. Введенское («Иртыш»), Юргамыш – Куртамыш, Верхнее – Жуковка – Долговка – Рыбное. Щучье – Сафакулево («Иртыш»), Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка, Малышево – Альменево и Альменево – Ягодное – Рыбное – Долговка.

Участок дороги Дианово – Новодостовалово (автомобильная дорога Боровское – Новодостовалово – Мокино) будут ремонтировать в этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В Кургане к главным объектам отнесли ремонт улицы 2-ая Часовая, на что выделено 260 млн рублей. Отремонтируют в Кургане и улицу К. Мяготина – от ул. Томина до ул. Пролетарская.

Курган, Дарья Котова

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