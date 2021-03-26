В Курганской области дорожную кампанию-2021 оценили в 7 миллиардов

Курганские власти озвучили планы дорожного ремонта на 2021 год. Совокупно, с учетом всех программ, дорожную кампанию оценили в 7,1 млрд рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Анатолий Воробьёв.

В текущем году в план ремонта попали 423 км дорог регионального и межмуниципального значения. Одним из самых крупных проектов остается строительство путепровода на ул. Машиностроителей. Деньги – 1 млрд 45 млн рублей, регион получил по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Новый день» сообщал, что на объекте выполнено 73% работ – полностью смонтирована металлическая конструкция моста, завершается формированию свайного поля, продолжается переустройство ливневой канализации. Работы должны быть завершены в декабре 2021 года, но подрядчик – ЗАО «Курганстальмост», планирует завершить работу раньше срока, указанного в контракте.

В стадии завершения еще один крупный объект – ремонт дороги Курган – Куртамыш – Целинное, Курган – Звериноголовское (до границы с Казахстаном). Автодорогу, которая проходит по нескольким районам Зауралья, ремонтируют в несколько этапов с 2019 года.

В 2021 году также запланирован ремонт подъезд к деревне Лихачи, селу Мостовскому в Варгашинском районе, участки дорог по направлениям Петухово – Частоозерье – курорт «Озеро Медвежье», Лебяжье – Мокроусово – Щигры (до границы с Тюменской областью), Курган – Половинное – Воскресенское, Шатрово – Камышевка, подъезды к Введенское («Иртыш») и к ст. Введенское («Иртыш»), Юргамыш – Куртамыш, Верхнее – Жуковка – Долговка – Рыбное. Щучье – Сафакулево («Иртыш»), Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка, Малышево – Альменево и Альменево – Ягодное – Рыбное – Долговка.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано строительство участка Дианово – Новодостовалово (автомобильная дорога Боровское – Новодостовалово – Мокино).

В столице региона к главным объектам отнесли ремонт улицы 2-ая Часовая, на что выделено 260 млн рублей. Отремонтируют в Кургане и улицу К. Мяготина – от ул. Томина до ул. Пролетарская.

Ожидается, что конкурсные процедуры будут завершены в ближайшее время.

Анатолий Воробьёв отметил, что из 16 тыс. 665 км дорог Курганской области 815 км являются федеральными, 8 тыс. 157 км – местными и 7 тыс. 685 – регионального и межмуниципального значения. С помощью проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 45,2% дорог регионального и межмуниципального значения (по итогам работы, проведенной в 2019-2020 годах этот показатель равен 34,7%) и до 85% дорог агломерации – в Кургане и Кетовском районе (на сегодняшний день нормативам отвечают 42,1%).

В дорожную кампанию до 2024 года включены участки дорог: в Белозерском районе Мостовское – Боровское, Боровское – Новодостовалово – Мокино (на участке Новодостовалово – Романовское); в Варгашинском районе Мостовское – Боровское; в Куртамышском районе – Куртамыш – Прорывное – Советское – Коминтерн – Труд и Знание (на участках: Советское – Коминтерн; Коминтерн – граница Звериноголовского района); в Звериноголовском районе – Труд и Знание – Коминтерн – Советское (на участке Северная граница Куртамышского района). Мишкинский район – Кирово – Варлаково – Сартасово – Луговая (на участке Варлаково – Сартасово); в Мокроусовском районе Мокроусово – Маломостовское – Мостовское (на участке Мокроусово – Осеево), Шадринский район – Шадринск – Миасское – Красная Звезда – Ельничная (на участке Понькино – Красная Звезда).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.03.21

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