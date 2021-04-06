Депутаты Шадринска приняли отставку главы, сам экс-мэр заявится на выборы в Госдуму

Депутаты думы Шадринска во вторник, 6 апреля, единогласно приняла отставку главы города Виктора Ермишкина. Во время обсуждения вопроса было заявлено, что Ермишкин заявится на праймериз «Единой России» для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму.

«Виктор Николаевич останется в городе и примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы», – заявил председатель гордумы Шадринска Владимир Пикалин. После уже официальной отставки Ермишкина врио главы города Шадринска назначен первый заместитель мэра Антон Мокан. Теперь годума должна объявить сроки проведения конкурса по выбору главы Шадринска.

С уходом Ермишкина в отставку должны подать и его заместители. «В связи с досрочной отставкой Виктора Ермишкина истекают полномочия и его профильных заместителей: Александра Бритвина, Веры Заговеньевой, Елены Насоновой и Валентина Дорошенко. В соответствии с Уставом с ними заключался срочный трудовой договор на период действия полномочий главы.На ближайшем заседании городской Думы Антон Мокан представит профильных заместителей, они также будут работать с приставкой врио», – сообщается на сайте администрации Шадринска.

Как сообщал «Новый День», 56-летний Виктор Ермишкин 31 марта написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Курган, Дарья Котова

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