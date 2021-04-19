Экс-сенатор Лисовский заявился на праймериз, чтобы пойти на выборы в Госдуму РФ от Зауралья

Экс-сенатор от думы Курганской области Сергей Лисовский теперь уже официально подал документы на праймериз «ЕР». На выборы в Госдуму РФ политик планирует пойти как списочник. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».

Решение, что Лисовский может пойти на выборы от Курганской области, региональный комитет «ЕР» озвучил еще 9 апреля. Вероятнее всего, Лисовский станет главным претендентом на мандат в партийном списке. Напомним, бизнесмен Сергей Лисовский представлял думу Зауралья в Совфеде 16 лет – с 2004 по 2020 годы.

Ранее документы для участия в предварительном голосовании подал действующий депутат Госдумы, один из основателей известного курганского комбината «Велес» Александр Ильтяков, который планирует пойти на выборы как одномандатник.

Заявки на участие в праймериз «ЕР» будут приниматься до 29 апреля. После в течение месяца кандидатам разрешено вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.

Курган, Дарья Котова

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