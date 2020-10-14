Новый сенатор от Зауралья займется в Совфеде оборонкой

На официальном сайте Совета Федерации (СФ) обновилась информация о смене сенатора, представляющего думу Курганской области. Данные об экс-сенаторе Сергее Лисовском удалены, появилась информация о назначении сенатором Сергея Муратова.

На сайте СФ уточняется, что курганский политик и промышленник вошел в комитет Совфеда по обороне и безопасности.

В сентябре 2020 года Сергей Муратов, победив на выборах, стал депутатом думы Курганской области седьмого созыва. 25 сентября на первом заседании вновь избранного регионального парламента депутаты проголосовали за то, чтобы Сергей Муратов стал представителем думы в Совете Федерации.

Муратов – кандидат экономических наук, председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш», возглавляет ряд промышленных предприятий региона, меценат, единоросс.

Напомним, сенатором от думы Курганской области много лет был москвич, бизнесмен Сергей Лисовский. Думу Зауралья в Совфеде он представлял 16 лет – с 2004 года. В Совете Федерации политик, не раз попадавший в скандалы всероссийского масштаба, занимал пост первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике. С момента назначения Муратова новым сенатором полномочий Лисовского прекратились.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.10.20

Вышел на дорогу в темноте: в Кургане насмерть сбили пешехода. / В Кургане горит жилая высотка. / В Курганской области из-за перегруза скорой помощи изменили схему приема пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»