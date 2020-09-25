Депутаты думы Зауралья назвали имя сенатора

Сенатором в Совет Федерации от думы Курганской области избран Сергей Муратов. Его кандидатуру в пятницу, 25 сентября, поддержали депутаты облдумы Зауралья седьмого созыва.

Спикер регионального парламента Дмитрий Фролов, представляя Муратова, долго перечислял его регалии – кандидат экономических наук, председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш», возглавляет ряд промышленных предприятий региона, меценат, единоросс.

Назначение Муратова сенатором было ожидаемым. Накануне его фамилию назвал курганский губернатор Вадим Шумков.

Голосование было тайным. Депутатский состав поддержал назначение Муратова. После объявления результатов голосования был рассмотрен вопрос о том, что вновь избранный сенатор откажется от депутатского мандата облдумы. Его место займет другой единоросс.

Решение региональной думы делегировать Муратова в Совфед вступает в силу с момента его принятия.

Сергей Муратов, после объявления результатов тайного голосования, вышел микрофону и поблагодарил всех, кто его поддержал – избиратели, однопартийцы, курганский губернатор Вадим Шумков. «Огромные слова благодарности. Это для меня новый этап в жизни», – сказал избранный сенатор.

Либерал-демократ Юрий Ярушин также взял слово и отметил, что он всегда настаивал: представлять интересы Зауралья в Совфеде должен житель региона.

Напомним, сенатором от думы Курганской области много лет был москвич, бизнесмен Сергей Лисовский. Думу Зауралья в Совфеде он представлял с 2004 года. В Совете Федерации политик занимает пост первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике. С момента назначения Муратова новым сенатором полномочий Лисовского прекращаются.

Курган, Дарья Котова

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