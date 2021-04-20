В Шадринске через неделю стартуют выборы нового мэра

Прием документов от желающих занять пост мэра Шадринска начнется с 26 апреля и продлится до 7 мая. Даты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы второго по величине города Курганской области утвердили во вторник, 20 апреля, депутаты думы Шадринска.

«Отбор пройдет в два этапа: 11 июня – рассмотрение документов, 15 июня – индивидуальное собеседование. После этого депутаты на пять лет выберут нового главу города Шадринска», – уточнили в мэрии города. В состав конкурсной комиссии вошли члены Общественной палаты Шадринска, Координационного совета предпринимателей, депутаты и другие известные в городе персоны. Всего в состав комиссии включены 8 человек.

Напомним, в Шадринске конкурсный отбор кандидатур на должность главы города проводится уже во второй раз. В октябре 2019 года на этот пост был выбран Виктор Ермишкин. 31 марта текущего года Виктор Ермишкин написал заявление об уходе, и решил добровольно оставить пост мэра. Почти через неделю депутаты думы Шадринска единогласно приняли отставку главы города.

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