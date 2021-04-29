В Курганской области три района получили статус округов

Депутаты думы Курганской области в четверг, 29 апреля, проголосовали за образование трех муниципальных округов: Куртамышского, Петуховского и Шатровского.

«Укрупнение муниципальных образований необходимо, чтобы в том числе была возможность входить в федеральные программы, поддерживать в надлежащем состоянии экономическую, дорожную и социальную инфраструктуры. Если подойти с желанием и «головой» – тогда успех будет, – прокомментировал решение депутатов спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Как подробно сообщал «Новый День», реформа по изменению статуса муниципальных администраций Курганской области была запущена в сентябре 2019 года. Ее суть заключается в создании укрупненных муниципальных округов на базе районных центров.

Пилотными площадками для укрупнения территорий в Зауралье стали Шумихинский и Макушинский районы. До этого момента муниципальная система управления в области была такой: на территории было зарегистрировано 393 муниципальных образования, которые входили в состав 24-х районов. Плюс два городских округа. Каждое из почти четырех сотен МО имело свой административно-управленческий аппарат и депутатский корпус.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз говорил о том, что региону необходимо избавиться от громоздкого управленческого аппарата. В соседних регионах – Тюменской, Челябинской и Свердловской областях – муниципальных чиновников в расчете на одного жителя гораздо меньше. Но это не значит, что территории хуже управляются. При этом жителей в курганских селах становится все меньше, а вот число управленцев при этом не меняется.

Создание муниципальных округов подразумевает упразднение сельских дум и сельсоветов в муниципальных районах. При этом в каждой деревне остается представитель – альтернатива главе сельсовета. В муниципальном округе формируется единая дума. В нее входят представители от каждого поселения района.

Курган, Дарья Котова

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