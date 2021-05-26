В Кургане готовы объявить конкурс на пост мэра города

Депутаты Кургана в среду, 26 мая, объявят конкурс по отбору кандидатов на должность главы областной столицы. Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания гордумы.

Мэр Кургана Андрей Потапов 12 мая добровольно ушел в отставку. С 13 мая врио главы стала куратор соцполитики городской администрации Елена Ситникова. Как сообщал «Новый День», Потапов после своей отставки заявил, что это одно из самых сложных в его жизни решений. В блиц-интервью, которое Потапов в свой последний рабочий день дал для нового медиапроекта правительства области «Что происходит», он подвел итоги, оценил команду и поблагодарил губернатора Вадима Шумкова за большой вклад и содействие в развитии города.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.05.21

В Кургане в Перинатальном центре сработала сигнализация. / В Кургане из-за аварийного ремонта на месяц закроют загруженную улицу. / В Курганской области временно закрывают трассы для большегрузов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»