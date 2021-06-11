В Шадринске определился лидер на пост главы города

На пост главы Шадринска заявились два претендента. Как сообщили в пятницу, 11 июня, в городской администрации, первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города завершился.

Конкурсанатми стали врио главы города Антон Мокан и директор МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» Светлана Новоселова. «Оба участника получили уведомления о допуске ко второму этапу конкурса», – сообщили в администрации Шадринска.

Как сообщал «Новый День», 31 марта текущего года теперь уже экс-мэр Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об уходе, и решил добровольно оставить пост градоначальника. После его отставки был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы второго по величине города Курганской области.

Отбор проходит в два этапа: 11 июня – рассмотрение документов, 15 июня – индивидуальное собеседование. После этого депутаты на пять лет выберут нового главу города Шадринска.

Курган, Дарья Котова

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