Думу Кургана покинул депутат, который хотел стать мэром города

Депутат думы Кургана, единоросс Роман Сергеечев добровольно отказался от депутатского мандата. В четверг, 22 июля, он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Также он намерен выйти из партии «ЕР».

По данным нашего инсайдера, Сергеечев объяснил свой уход желанием заняться своим бизнесом и проектами, которые отнимают много сил и времени. В их числе экологические проекты: экс-депутат возглавляет курганское отделение Российского экологического сообщества.

Между тем, в нескольких местных тг-каналах сегодня сообщалось, что уход депутат может быть связан с недавними выборами главы города. Как сообщал «Новый День», Роман Сергеечев заявился на конкурс и составил конкуренцию Елене Ситниковой, которая в итоге победила и заняла пост мэра областной столицы. По мнению авторов тг-каналов, Сергеечев пытался уговорить нескольких единороссов проголосовать за него, хотя партия единогласно поддержала кандидатуру Ситниковой.

45-летний Роман Сергеечев в данный момент работает директором ООО «Экспертное бюро труда и социальных отношений». В думу Кургана он избирался по одномандатному округу. И за последние годы у него было несколько попыток попасть на работу в органы власти и удержаться там. В 2004 году он получил должность в Главном управлении труда Курганской области. В 2008 перешел на работу в частное предприятие. Затем меньше года – с марта 2018 до февраля 2019 года – работал директором департамента развития городского хозяйства администрации Кургана.

Заявление депутата его коллеги рассмотрят и примут на ближайшем заседании думы.

Курган, Дарья Котова

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