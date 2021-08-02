На два мандата в думу Кургана заявились 10 кандидатов: оппозиция в большинстве

Избирком Курганской области объявил о завершении периода выдвижения кандидатов на довыборы в думу Кургана. В сентябре жители областной столицы будут выбирать двух кандидатов-одномандатников по 2-ому и 4-ому округам.

Избирком зарегистрировал 10 человек, претендующих занять место в городской думе седьмого созыва. От партии «Единая Россия» заявились два кандидата – Антон Якимушкин и Анастасия Денисенко. Оппозиция также выставила по два кандидата. От КПРФ это Денис Важенин и Вера Овчинникова. От партии «Справедливая Россия – За правду» Виктор Дударев и Андрей Алисейко. Под флагами ЛДПР выдвинулись Татьяна Липатова и Алексей Мокин.

«Впервые в выборах в Курганскую городскую думу примет участие «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Она выдвинула кандидатами в городскую Думу Сергея Рогова и Дмитрия Белозерова», – уточнили в администрации Кургана.

Пять кандидатов будут баллотироваться по избирательному округу №2, столько же идут по округу №4.

В думе Кургана вакантными стали два мандата из-за добровольного ухода депутатов. Выборы назначены на 19 сентября и из-за пандемии коронавируса будут растянуты на три дня.

Курган, Дарья Котова

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