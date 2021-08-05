Уральский полпред назвал главное «экономическое» преимущество Зауралья

Уральский полпред Владимир Якушев назвал индустриальные парки Курганской области конкурентным преимуществом региона. Об этом он заявил во время пресс-конференции с редакторами курганских СМИ.

«Сегодня есть интерес у компаний, которые работают в Уральском федеральном округе, перейти в Курган, потому что индустриальные парки – это подготовленные площадки, где очень быстро можно развернуть производство, и эти площадки дают на достаточно хороших условиях, также в других субъектах такие площадки практически отсутствуют. Это очень конкурентное преимущество на данный момент. И плюс компетентные люди. Это все сегодня даст эффект», – прокомментировал полномочный представитель президента в УФО Якушев.

Курс на создание сети технопарков курганским правительством был взят в 2019 году, когда губернатором региона стал Вадим Шумков. Тогда был запущен процесс создания нескольких технопарков, индустриальных парков, а также развития территорий со статусом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).

Строительство двух индустриальных парков – ООО «Курганский индустриальный парк» (площадка бывшего Курганского завода колесных тягачей им. Д.М. Карбышева) и ООО «Варгашинский индустриальный парк», завершено. Всего планируется сеть из восьми таких площадок. В стадии разработки документов территории и площади под индустриальные парки в Катайске, Далматово, Шадринске, Кургане.

Как сообщал «Новый День», вопрос строительства индустриальных парков в Зауралье губернатор Шумков обсуждает в том числе и с крупным бизнесом. Ранее председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подтвердил свое намерение инвестировать в Зауралье. На площадке курганского завода «Синтез» (входит в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», подконтрольный АФК «Система») может появиться индустриальный парк. Также глава корпорации сообщил, что запланирована масштабная модернизация «Синтеза». Еще один миллиардер – глава УГМК Андрей Козицын – готов вложить 380 млн рублей в строительство еще одного индустриального парка – на площадке Шадринского автоагрегатного завода (предприятия машиностроительного комплекса УГМК).

В индустриальных парках сроки запуска производства минимальны за счет наличия готовой инфраструктуры. На резидентов индустриального парка распространяются федеральные и региональные субсидии и льготы, обнуляется транспортный налог, налог на имущество и землю.

Курган, Дарья Котова

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