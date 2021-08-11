Курганский губернатор Шумков проведет прямой эфир в соцсетях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 августа выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей региона. Это будет совместная онлайн-трансляция с Центром управления регионом Курганской области (ЦУР).

В официальном аккаунте ЦУР во «ВКонтакте» 11 августа размещен анонс эфира. Для сбора вопросов и обращений создана специальная форма. Сам эфир будет транслироваться с площадки ЦУР.

«В течение часа, с 14:00 до 15:00, глава региона ответит на вопросы, которые поступят заранее, а также будут заданы непосредственно во время «прямого эфира», – сообщает ЦУР Курганской области.

Губернатор Вадим Шумков впервые опробовал формат прямого эфира в соцсетях в ноябре 2019 года. И трансляция велась с личных аккаунтов губернатора. Стример-дебютант Шумков тогда собрал многотысячную аудиторию. Только с первых секунд зрителями эфира стали более 3 тыс. человек. От зауральцев поступило более 800 вопросов.

Тот дебютный эфир запомнился яркими цитатами Шумкова. Он говорил про «колотушку» для управляющих компаний, про ремонт дорог и заявил, что «красть в Зауралье больше нечего».

Курган, Дарья Котова

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