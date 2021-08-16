Путин наградил курганца, который спас тонущих детей

На портале правовой информации опубликован Указ президента Владимира Путина о награждении жителя Курганской области Андрея Половникова. Ему присвоена медаль «За спасение погибавших».

Геройский поступок водитель Андрей Половников совершил 16 ноября 2020 года. Он увидел, что в реке Тобол тонут маленькие мальчик и девочка. О случившемся в социальных сетях рассказала дочь Андрея Половникова. «16 ноября мой папа спас ребятишек из реки Тобол. Это было под Кировским мостом. Девочка и мальчик. Состояние мальчика было тяжелое. Со слов папы, ребенок уже ушел под воду», – написала дочь героя.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков тогда пообещал наградить мужчину, который спас детей, провалившихся под лед. «Работал водителем скорой помощи, человек с большой буквы. Поговорили с ним. Славный мужик. Подадим документы на госнаграду и отметим сами», – пообещал губернатор Шумков.

Курган, Дарья Котова

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