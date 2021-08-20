Лидер «Опоры России» удивился мерам поддержки бизнеса в Курганской области

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что в Курганской области предпринимателям предлагают беспрецедентные меры поддержки.

«Я сегодня с удивлением узнал, что в Кургане можно получить 5 миллионов рублей по ставке 0,1% годовых. Я не знаю других регионов, где даются деньги под такие ставки на инвестпроекты», – заявил президент «Опоры России» во время визита в Курганскую область.

Калинин также отметил другие меры поддержки предпринимательскому сообществу Зауралья. В их числе возмещение первого взноса при покупке оборудования в лизинг. Как отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявки на возмещение своих лизинговых расходов в 2021 году подадут порядка 200 предпринимателей. Половина из них уже воспользовалась данной мерой поддержки.

Накануне курганский губернатор Вадим Шумков и лидер «Опоры России» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу по созданию комфортных условий для бизнеса. 19 августа в Кургане прошел Совет по улучшению инвестиционного климата. Его участником также стал заместитель генерального директора «Агентства стратегических инициатив» по продвижению новых проектов Дмитрий Глушко

Как отметил Калинин, ситуация в регионе уже начала меняться. «Экономика Курганской области за первое полугодие выросла на 9 процентов. Это результат совместной работы… », – отметил Александр Калинин. Дмитрий Глушко добавил: «Тот подход к созданию возможностей для ведения малого бизнеса, решения его задач, который выбран сегодня командой Шумкова, должен придать позитивную динамику, в том числе в рейтингах».

Власти Курганской области, напомним, запускают сеть технопарков и индустриальных парков. Главная цель при создании благоприятных условий для ведения бизнеса, запуска новых производств в Курганской области – это появление в регионе новых рабочих мест.

Курган, Дарья Котова

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