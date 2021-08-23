В Зауралье из-за жары вернулись лесные пожары: огонь тушат в двух районах

В Далматовском и Катайском районах 23 августа оперативные службы тушат пять лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

К месту горения стянуты силы МЧС. Также задействованы ГБУ «Курганский лесопожарный центр», ГКУ «Курганское управление лесами», муниципальные пожарные охраны и прочие структуры. Лес тушат 117 человек и 41 единица техники.

В официальном телеграм-канале правительства Курганской области сегодня обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность. Лесные пожары связаны с аномальной жарой, которая продлится в регионе до 27 августа.

Как сообщал «Новый День», температура воздуха до конца недели ожидается на уровне +36 градусов, малооблачно. Для конца августа это температурный рекорд, температура воздуха выше климатической нормы на семь градусов.

Курган, Дарья Котова

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