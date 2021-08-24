В Кургане повторился «майский пожар»: сгорели сразу несколько домов

В Кургане в микрорайоне Рябково во время пожара сгорели несколько жилых частных домов. Как сообщает региональное управление МЧС, площадь пожара составила почти 400 квадратных метров. Погибших нет. Один человек пострадал.

Пожару, который начался 23 августа вечером, был присвоен повышенный ранг. На месте работали 60 огнеборцев. Локализовать огонь удалось в 22:46 часов.

В Кургане аналогичный пожар тушили 1 мая, когда загорелся целый квартал. Тогда были повреждены и уничтожены более 15 надворных построек и жилых домов. Полиция возбудила уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности).

До 27 августа в Курганской области сохранится аномально-жаркая погода. Жителей просят соблюдать особую осторожность в пожароопасный период.

Курган, Дарья Котова

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