Губернатор Шумков наградил смелых девочек, которые спасли тонущих детей

В Курганской области 14-летнюю Ладу Клещеву и 13-летнюю Полину Веснину наградили за спасение тонущих детей. Подростков за смелость и героизм поблагодарил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также глава региона вручил девочкам подарки.

Лада и Полина этим летом спасли тонущего 6-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Дети чуть не утонули на озере Медведское в Щучанском районе. Пострадавшие приехали на озеро с родственниками, которые оставили их без присмотра. Благодаря Полине и Ладе с ребятами все в порядке. «Лада и Полина, спасибо вам огромное за мужественный поступок, за то, что вы спасли человеческие жизни. Молодцы, умнички! ", – обратился к подросткам губернатор.

От главы региона Лада и Полина получили не только благодарственные письма, но и подарки – интерактивные колонки. Также они получат путёвки на одну из смен в комплексе отдыха и развития в Чумляке.

Как сообщал «Новый День», аналогичный геройский поступок совершил водитель Андрей Половников. Недавно ему от имени президента Путина была присвоена медаль «За спасение погибавших». Андрей Половников 16 ноября 2020 года увидел, что в реке Тобол тонут маленькие мальчик и девочка, они провалились под лед.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков тогда пообещал наградить мужчину, который спас детей. «Работал водителем скорой помощи, человек с большой буквы. Поговорили с ним. Славный мужик. Подадим документы на госнаграду и отметим сами», – пообещал губернатор Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 26.08.21

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