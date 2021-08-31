Губернатор Шумков попросил единороссов и мэров «не жить от выборов до выборов»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 31 августа, попросил единороссов и глав территорий прекратить практику «предвыборных обещаний». Также глава региона подчеркнул, что у каждого муниципалитета есть план, по которому они и должны двигаться и развиваться.

«Я бы не хотел, чтобы перед выборами населению что-то пообещали, а потом уходили до следующих выборов», – заявил губернатор на региональном форуме сторонников партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Белозерском районе.

Шумков также призвал глав муниципалитетов «становиться самодостаточными». «Я, возможно, разочарую кого-то из руководителей, но самоцель – становиться самодостаточными и самим зарабатывать. Район сам зарабатывает только 12 процентов от своих потребностей. Это не упрек. Остальное бюджетные трансферты. Если считать со стройками {ремонты дорог и соцобъектов, – прим. Ред.}, то пропорция еще меньше. Вопрос в планомерной работе», – обратился к участникам форума глава региона.

Губернатор подчеркнул, что практика последних трех лет показала: муниципалитеты могут активно развиваться. В качестве примера Вадим Шумков привел Белозерский район, где сегодня и проходит партийный форум.

«Помню, как три года назад я, как частное лицо, пытался здесь купить бутылку воды… Освещения не было, дороги чёрти что, больницы были в затрапезном состоянии. И сама дорога на Тюменскую область была убитенькая. И давайте говорить честно: трендов и тенденций на улучшение не было вообще. Никаких шевелений», – заявил Шумков.

На сегодняшний день в Белозерском районе приведены в нормативное состояние километры дорог и тротуаров. Только за 2021 год отремонтировано 12 социальных объектов, не считая объектов культуры. Продолжается ремонт районной поликлиники. В планах – ремонт районной больницы и ФАПов. Также будет продолжена ремонтно-дорожная кампания, чтобы через данную территорию можно было проехать в восточном и западном направлении. Продолжается газификация населенных пунктов.

«Что еще нужно для комфорта? Список вопросов остался большой. Это, в первую очередь, рабочие места», – резюмировал Шумков и призвал участников форума проявлять активность не только в электоральный период.

Курган, Белозерский район, Дарья Котова

Курган, Белозерский район. Другие новости 31.08.21

В Зауралье ищут водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. / В Кургане 1 сентября закроются алкомагазины. / Для школ и больниц Курганской области закупят почти 70 автобусов и «скорых». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»