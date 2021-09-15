Новый куратор УрФО Борисов посетит Курганскую область первой

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, который стал куратором УрФО и отвечает за социально-экономическое развитие территории Большого Урала, планирует начать знакомство с округом. И первым регионом, который он посетит, станет Курганская область. Об этом было заявлено во время совещания уральских губернаторов с Борисовым.

Совещание в режиме ВКС состоялось 14 сентября. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил Борисову, что исполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона ИПСЭР в 2021 году составляет на 57,5%. ИПСЭР, напомним, была утверждена весной 2020 года премьер-министром Михаилом Мишустиным. До 2024 года регион получит 5 млрд. рублей из федерального бюджета. Средства направят на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, поддержку бизнеса, создание инфраструктуры.

За время действия ИПСЭР 203 предприятия или предпринимателя получили субсидию на возмещение первого взноса на лизинг оборудования. В результате создано 503 рабочих места, привлечено 6,1 млрд рублей инвестиций. Востребованы также микрозаймы – с начала 2020 года предоставлено 96 микрозаймов на 251,98 млн рублей.

Продолжается строительство и запуск индустриальных парков. Их в Зауралье, напомним, будет девять. Три площадки уже запущены: Курганский индустриальный парк, «Территория областного развития» и Варгашинский индустриальный парк. В Каргаполье, Далматово и Варгашах ведется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.

Также на совещании Вадим Шумков рассказал, что регион уже сформировал заявку на получение инфраструктурного кредита – это новый инструмент развития регионов, который анонсировал президент Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, регион претендует на 1,7 млрд рублей. На эти средства Курганская область намерена построить сети и дороги в Заозёрном микрорайоне Кургана и инженерные сети в индустриальном парке Варгаши (2 очередь).

Также региональный кабмин составил пакет предложений и просит у федералов помощи для представителей агрокомплекса. Это и возможность льготного кредитования, компенсация 30% затрат из федерального бюджета при строительстве свиноводческих и птицеводческих (бройлерного направления) комплексов и др.

Уральский полпред Владимир Якушев во время заседания подчеркнул, что со своей стороны готов поддерживать инвестиционные проекты регионов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.09.21

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