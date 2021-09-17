Избирком Курганской области озвучил первые результаты явки

В Курганской области 17 сентября на выборах депутатов Госдумы РФ к 15 часам явка составила 12,82%. Эти данные официально подтвердили в региональном Избиркоме.

За полдня первого дня голосования проголосовали 85 тысяч 519 избирателей.

Выборы продлятся три дня: 17,18 и 19 сентября. В Курганской области 17 сентября в 08:00 часов открылись 944 избирательных участка. Общая численность избирателей в Зауралье – 678 тысяч 326 человек. Свой выбор сегодня сделали губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова.

За чистотой выборов в Зауралье, напомним, следят почти 3,5 тыс. человек. Это общественные наблюдатели. В их числе не только представители политических партий, но и просто жители региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.09.21

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