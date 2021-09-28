Ильтяков официально получил удостоверение избранного от Зауралья депутата Госдумы

Избирательная комиссия Курганской области во вторник, 28 сентября, объявила о регистрации избранного депутата Госдумы Александра Ильтякова. Главе регионального отделения партии «Единая Россия» Ильтякову, победившему в парламентских выборах, сегодня вручили удостоверение об избрании депутатом. Документ вручал руководитель избиркома Валерий Самокрутов.

На сайте регионального Избиркома сообщается, что вопрос о регистрации Ильтякова рассматривался сегодня на заседании комиссии.

Как сообщал «Новый День», Ильтяков участвовал в выборной кампании по одномандатному округу № 108. Руководитель регионального отделения партии «ЕР», депутат Госдумы седьмого созыва Александр Ильтяков набрал более 120 тысяч голосов (37,58%). В два раза меньше у коммуниста Виктора Зырянова (19,09%). Остальные кандидаты во время выборов 17,18 и 19 сентября не смогли набрать даже 10% голосов. Таким образом Ильтяков пролонгировал свое депутатство в Госдуме нового – восьмого созыва.

Очень скоро разрешится и главная интрига сентябрьских выборов: получит ли депутатский мандат Сергей Лисовский, который избирался от Курганской области по партийному списку. Лидер списка – уральский полпред Владимир Якушев, уже официально отказался от мандата депутата Госдумы.

И пока курганские единороссы уверены, что Лисовский все же попадет в Госдуму восьмого созыва. «Курганская область действительно может быть представлена в Государственной Думе двумя депутатами. Напомним, что в составе списка кандидатов по федеральному избирательному округу в выборах участвовал опытный политик Сергей Лисовский, ранее более 16 лет представлявший Курганскую область в Совете Федерации Федерального Собрания России», – сообщается на сайте регионального отделения партии «ЕР».

Курган, Дарья Котова

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