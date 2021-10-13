Курганская область обновила свой антирекорд по коронавирусу

В среду, 13 октября, в Курганской области выявлено 169 новых случаев коронавируса. С начала 2021 года это рекордное число вновь инфицированных за сутки.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился у 63 человек. Остальные случаи выявлены практически во всех муниципалитетах Зауралья: в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 тыс. 511 случаев COVID-19.

«Новый День» сообщал, что с сегодняшнего дня в Курганской области вводится обязательная вакцинация для работников здравоохранения, сферы обслуживания. С 18 октября люди в возрасте от 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, как это было в «первую волну» пандемии коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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