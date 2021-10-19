Шумков пообещал второму по величине городу Зауралья двукратное увеличение объемов благоустройства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обозначил планы по благоустройству Шадринска в ближайшие годы. Данной теме глава региона посвятил 19 октября пост в своем аккаунте в Инстаграм.

Как отметил Шумков, в 2022 году в Шадринске планируют отремонтировать 16 км дорог. Это почти двукратное увеличение: в текущем году в муниципалитете привели в порядок девять км дорог. «Но и этого мало – накопленный объём ненормативных дорог очень большой», – отметил губернатор. И если ежегодно ремонтировать во втором по величине городе региона 15-20 километров трасс, то дорожную сеть Шадринска приведут в порядок только к 2024 году.

«Также со следующего года начнём заниматься мостами и путепроводами Шадринска. В программу вошло 4 городских объекта со сроками ремонта 2022/24 годы. Объёмы капвложений огромные. Поддержал», – добавил губернатор Вадим Шумков.

Продолжится также реконструкция городской набережной. С 2022 года начнется благоустройство городского сада. «Новый День» сообщал, что парк в историческом центре Шадринска, заложенный в 1882 году купцом Кельдюшевым, не благоустраивался почти полвека. Со следующего будет запущена его перестройка.

«Наряду с восстановлением и строительством дорог и дворов, комплексным благоустройством общественных территорий это даст городу долгожданный уют и комфорт. А он это заслужил», – резюмировал руководитель Курганской области. Напомним, ранее губернатор назвал нового мэра Шадринска Антона Мокана «хорошим парнем» и отметил, что ему нравится его подход к работе.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.10.21

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