Экс-главе МЧС Зауралья, который закупал для спасателей бракованную технику, добавили еще одну статью

Бывший глава управления МЧС по Курганской области Олег Рожков, которого ФСБ задержала весной 2020 года, готовится к очередному суду. В пятницу,10 декабря, в СУ СКР по Курганской области заявили о завершении расследовании уголовного дела по ст. 285 УК РФ «злоупотребление одолжностными полномочиями». Ранее силовики расследовали дело Рожкова и по статье «превыщение должностных полномочий».

В региональном Следкоме уточнили фабулу дела: в 2018 году Рожков, возглавляя управление МЧС Курганской области, помог своему товарищу – крупному предпринимателю, который развивал свой бизнес в сфере развлекательных услуг населению. Рожков помог коммерсанту решить вопросы с экспертизой. «При рассмотрении гражданского иска предпринимателя о признании его права собственности на нежилое здание, расположенное по ул. Карбышева в Кургане, Рожков дал подчиненным сотрудникам заведомо незаконное указание об изготовлении заключения эксперта, не содержащего в своих выводах сведений о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности. При этом Рожков достоверно знал, что на данном объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан», – уточнили в СУ СКР по Курганской обалсти. Расследование данного эпизода завершено, Рожкову предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурантом стал главный МЧСник Зауралья. Уже завершено расследование уголовного дела о превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий, мошенничестве. В настоящее время дело рассматривается в суде. Рожков, напомним, давал своему бухгалтеру указания по начислению себе завышенной премии. Но задержан представитель оперативного ведомтсва был за то, что заключил контракт на поставку бракованного оборудования для спасателей.

Курган, Дарья Котова

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