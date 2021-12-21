Курганская епархия отчиталась о ликвидации прихода с пастырем-мужеложцем

Курганская епарихия объявила о ликвидации прихода в Рябково, в котором служил лжеархиепископ Варуха. «Курганский православный приход в честь Святой Троицы» юридически больше не существует, соответствующие изменения уже внесены в ЕГЮРЛ.

«Таким образом, в Кургане была прекращена деятельность деструктивной секты, которую на протяжении 25 лет возглавлял скандальный лжепастырь», – сообщается на официальном сайте епархии. Священнослужители подчеркнули, что митрополит Курганский и Белозерский Даниил ненапрасно обращался в силовые ведомства и утверждал, что биография батюшки Варухи (Владимир Тищенков) заслуживает особого внимания.

Так, во время недавнего судебного процесса подтвердилось, что много лет назад Тищенков В.А., будучи гражданином РСФСР, был осужден по статьям «измена Родине» и «мужеложество». «В материалах результатов проверки Следственного комитета РФ, которые были исследованы на заседании суда, содержатся свидетельские показания о том, что, будучи настоятелем, Тищенков В.А. вступал на территории «прихода Святой Троицы» в акты мужеложества со своими молодыми послушниками (в том числе, за денежное вознаграждение), либо пытался предложить им такие сношения. Также к материалам дела был приобщен приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 222 УК РФ в отношении Тищенкова В.А. о том, что он хранил на территории прихода боевые патроны», – сообщает епархия.

«Новый День» подробно рассказвал о том, как священнослужители пообещали ликвидировать «раскольнический приход» архиепископа Варухи. Сначала в различные инстанции были направлены письма с просьбой проверить храм в Рябково (Рябковское кладбище). Не намеками, а прямым текстом утверждалось, что представители данной религиозной организации могут быть причастны к фактам растления несовершеннолетих мальчиков. Глава епархии нахзывал отца Варуху сектантом и мошенником, который не имеет отношения к РПЦ.

Также в областной суд Курганской области был подан иск с требованием ликвидировать данный приход, представители которого незаконно совершают ««крещения», «венчания», «отпевания» и другие лжетаинства». Суд вынес решение о ликвидации религиозной организации. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал такое решение «знаком духовного очищения Зауральской земли».

Курган, Дарья Котова

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