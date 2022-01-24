В Шадринске собака чуть не загрызла женщину с ребенком

Следственный комитет проверяет информацию о нападении собаки на мать с ребенком в Шадринске. О нападении 22 января рассказали соцсетях сами пострадавшие. По словам жительницы Шадринска Екатерины Тимофеевой, она с дочкой шла из художественной школы, когда на пересечении улиц Февральская и Степана Разина на ее ребенка набросилась собака в ошейнике. Справиться с животным без посторонней помощи не удалось.

«Не могла своими силами отогнать собаку. Ни один человек не вызвался на помощь. Спасибо пожилой женщине, переходящей дорогу, она одна отозвалась на наши крики и помогла отцепить собаку от дочки, – написала женщина в группе «Шадринск Подслушано» в ВКонтакте. – Очень страшно. У ребёнка испуг сильный, мне собака в руку вцепилась, оставила синяки от укуса. У дочери кровоподтеки на шее, от того что собака тянула ее, вгрызалась в капюшон».

В травмпункте женщине сказали, что она далеко не единственная в городе, кто пострадал от агрессивных собак.

В следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, собака, принадлежащая одному из местных жителей. «Обстоятельства, изложенные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СКР по Курганской области.

В комментариях жители пишут, что город терроризируют стаи бездомных животных и требуют их отстрела.

Напомним, что проблема с уличными собаками есть в каждом регионе. При этом законодательство запрещает их отстрел, даже агрессивных животных власти обязаны держать в приютах. Против этого начали выступать северные регионы, жители которых постоянно страдают от бездомных псов. Так, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что гуманное отношение к отловленным собакам завело Ямал в тупик – на улицах биркованные и стерилизованные животные сбиваются в стаи и нападают на жителей. Это значит, что существующая схема не работает. Дума ХМАО предлагает внести поправки и умерщвлять агрессивных собак.

Шадринск, Ольга Федорова

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