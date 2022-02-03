В Курганской области детям запретили ходить в кино и в ТРЦ без взрослых

Дистанционный формат обучения в курганских школах продлится с 4 по 18 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Также в правительстве региона рассказали о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Так, с 4 по 18 февраля вводятся ограничения на посещение ТРЦ и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых.

С 7 февраля 2022 года приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры.

Мероприятий для детей и взрослых в кинотеатрах (а для взрослых – в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях) должны проводится с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала. А также с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках разрешается с максимальным количеством участников до 500 человек.

Проведение спортивных мероприятий разрешается в помещениях с максимальным числом зрителей не более 50 % от вместимости зала для спортсменов старше 18 лет.

Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг разрешается с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Напомним, 3 февраля в Зауралье был побит рекорд по заболеваемости ковидом – за сутки в области зарегистрировано 804 случая заражения.

Курган, Ольга Федорова

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