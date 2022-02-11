Подробности забастовки водителей в Кургане: на маршрут не хотели выезжать 40 автобусов

В Кургане 10 февраля из-за задержки зарплаты протестовали водители и кондукторы сразу сорока автобусов. Об этом сообщает «Область 45».

Один из водителей рассказал журналистам, что первая забастовка была в июле. Тогда зарплату выплатили благодаря вмешательству транспортного управления. В январе ни аванса, ни зарплаты сотрудники транспортного предприятия «Попутчик +», по их словам, не получили. 10 февраля забастовка повторилась.

«Я звонил в транспортное управление, предупредил. Говорю, мы завтра не выезжаем на 2 часа. У нас в «Попутчик +» забастовка из-за заработной платы. Мне ответили: «Мы будем иметь в виду, этот вопрос рассмотрим и решим», – говорит водитель Владимир Бурнатов.

Вопрос решить не удалось, утром 10 февраля на маршрут не хотели выезжать около 40 автобусов: 366-го, 319-го, 323-го, 339-го и 329-го маршрутов.

«Я не знаю, как пассажиры. Вчера некоторые возмущались, некоторые, наоборот, за нас болели. Мы же должны и кредиты, и квартплату платить, продукты кушать. Мы же не святые», – добавляет водитель.

В транспортном управлении из-за отсутствия автобусов на линии были вынуждены продлить некоторые рейсы. Например, автобус №2, по маршруту схожий с 319-м, вместо него курсировал до Зайково.

«Отсутствовало некоторое количество общественного транспорта, у трех маршрутов была задержка в течение всего полутора часов с утра, когда водители не вышли, объясняя свое поведение. Но это было буквально до 7.30 утра», – говорит Светлана Сосновских, врио директора транспортного управления Кургана.

По ее словам выплатить зарплаты перевозчик пообещал в ближайшее время.

Напомним, накануне сотрудники автотранспортного предприятия «Попутчик» отказались работать из-за задержки зарплаты. Пассажиры в социальных сетях сообщали, что 10 февраля были вынуждены добираться из Зайково в центр Кургана и обратно на попутном транспорте.

В мэрии города, тем не менее назвали эту новость фейком, хотя подтвердили информацию о забастовке сотрудников автотранспортного предприятия и отсутствии автобусов на маршруте №319.

Курган, Ольга Федорова

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