Деньги за рекультивацию свалки в Шадринске достанутся местной компании

Власти Шадринска со второй попытки выбрали подрядчика для рекультивации мусорного полигона. Работы будет проводить шадринская компания «Дон», которая строила ряд объектов в городе, в том числе набережную Исети. «Дон» снизил цену контракта со 151 до 136 миллионов рублей.

С первым победителем конкурса – челябинской компанией «АНН» мэрия отказалась заключать контракт. Как выяснилось, коммерсанты представили недостоверные сведения о себе.

Шадринск, Ольга Федорова

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