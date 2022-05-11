В пожаре под Курганом погиб человек

В Курганской области пожары унесли жизнь еще одного человека. Вечером 10 мая 2022 года в садоводческом товариществе «Разлив», расположенном вблизи деревни Костоусово Кетовского района погиб мужчина 1949 года рождения.

Пенсионер не успел покинуть свой деревянный домик, когда огонь разошелся по садовому товариществу, – уточняет телеграм-канал Mash.

По данным МЧС по Курганской области, всего из населенных пунктов в Кетовском, Каргапольском, Белозерском и Юргамышском муниципальных округах вчера было превентивно эвакуировано около 350 граждан.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины. «В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин сегодня попросил подчиненных доложить о ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел, возбужденных по фактам пожаров в ряде районов Курганской области.

Напомним, 28 апреля в Зауралье в крупном пожаре погибла женщина. Трагедия произошла в поселке Моревское Варгашинского района, где горело на площади 1000 кв.м. (открытым огнем были охвачены 6 домов и надворных построек).

Курган, Ольга Федорова

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