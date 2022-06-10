Новая комиссия в Кургане решит, кому из погорельцев дать жилье

В Курганской области создана комиссия по предоставлению единовременной выплаты на покупку жилья семьям с детьми, утратившим жилое помещение в чрезвычайной ситуации. Приказ об этом подписала начальник управления соцзащиты населения региона Елена Ситникова.

Комиссия рассматривает и анализирует документы, необходимые для предоставления выплаты, в течение 20 дней с момента обращения гражданина. И принимает рекомендательное решение – выдать деньги или отказать. Кроме Елены Ситниковой в состав комиссии вошли еще ряд областных чиновников и сотрудники мэрии Кургана.

Напомним, в апреле и мае 2022 года в Курганской области произошло несколько крупных природных пожаров, в результате которых десятки людей остались без жилья. Погорельцы должны получить денежные выплаты из резервного фонда области – 10 тыс. рублей разовой помощи, 30 тыс. рублей, если имущество было утрачено частично, 50 тыс. рублей – если полностью. Дополнительно 100 тысяч рублей получат те, у кого сгорел дачный дом, и 300 тысяч рублей – те, кто потерял жилой дом, являющийся единственным жильем.

Губернатор Шумков доложил президенту Владимиру Путину, что семи семьям с детьми, потерявшим единственное жилье, область предоставит новую жилплощадь. Возможно, что эта цифра не окончательная. По данным агентства «Новый День», число таких курганских семей выросло до 13.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»