Стало известно, кто построит новую школу в Шадринске

Новую школу в Шадринске на 1100 мест будет строить местная компания «Дон». Об этом сообщается на портале Госзакупки. «Дон» предложил наименьшую цену за свои услуги – 775,7 млн рублей, в то время, как второй участник торгов согласился взяться за работу за 779,7 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик получит аванс в размере 30% – 232,7 млн рубля. Срок окончания работ – не позднее 20 ноября 2023 года.

Владельцы ООО «Дон» – Сергей и Любовь Уфимцевы. Предприятие-победитель ранее строило ледовую арену и набережную Исети в Шадринске, а также возводило другие социальные объекты в регионе. Ему же власти отдали рекультивацию мусорного полигона.

Трехэтажную школу планируется построить по адресу ул. В. Черемисина, дом 3. В школе будут спортзал, помещение для хореографии, тренажерный, актовый и читальный залы.

Шадринск, Ольга Федорова

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