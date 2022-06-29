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Среда, 29 июня 2022, 10:37 мск

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В Курганской области будет отменен особый противопожарный режим

Обстановка с пожарами в Курганской области стабилизировалась, в ближайшее время особый противопожарный режим должен быть отменен. Об этом сегодня заявил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Станислав Носков.

«Готовим документы на отмену особого противопожарного режима. Для этого подготовлены все необходимые нормативно-правовые документы, сейчас проходит процедура согласования с заинтересованными федеральными структурами», – сказал Носков.

Напомним, в этом году сильные пожары в Зауралье бушевали с апреля. На их тушение было потрачено 447 млн рублей. В Минприроды отметили низкий уровень организационной работы по тушению пожаров в 2022 году и сообщили, что по Курганской области готовятся аналитические материалы для передачи в прокуратуру.

Курган, Ольга Федорова

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