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Пятница, 1 июля 2022, 16:13 мск

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В Курганской области отменен особый противопожарный режим

На территории Зауралья официально отменен особый противопожарный режим. Соответствующее поставление было подписано 30 июня заместителем губернатора Курганской области Константином Ермаковым. Ранее, 29 июня, директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Станислав Носков заявил, что обстановка с пожарами в регионе стабилизировалась.

Напомним, в этом году сильные пожары в Зауралье бушевали с апреля. На их тушение было потрачено 447 млн рублей. В Минприроды отметили низкий уровень организационной работы по тушению пожаров в 2022 году и сообщили, что по Курганской области готовятся аналитические материалы для передачи в прокуратуру.

Курган, Ольга Федорова

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