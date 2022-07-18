«Он слишком долго ждал»: губернатор Шумков объяснил разрушение моста на трассе в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мост через реку Мендеря, который пришлось экстренно закрыть из-за разрушения, «слишком долго ждал [ремонта]». Глава региона также посетовал, что ему часто приходится объяснять, что объекты на трассе Курган-Тюмень (где и расположен этот мост – прим.ред.) обслуживают федералы, а правительство Курганской области не имеет к ним отношения. Всё это он сообщил в посте в своих аккаунтах в соцсетях 18 июля 2022 года.

Напомним, мост пришлось экстренно закрыть в конце минувшей недели. В региональном правительстве сообщили, что сооружение находится в предаварийном состоянии – это состояние выявили во время начала ремонта. Там подчёркивали, что собственником объекта и заказчиком ремонта является федеральное казенное учреждение управление дорог «Южный Урал».

Как написал сегодня в своих постах г-н Шумков, он с 2019 года обращался в правительство РФ и Росавтодор из-за ненадлежащего состояния некоторых участков трассы Курган-Тюмень. При этом, по данным главы региона, на ремонтах регулярно работали недобросовестные подрядчики.

«Подрядчики, бравшиеся за работы, то бросали объект и замораживали ремонт, то банкротились. Слава Богу, в последнее время и этот вопрос вроде бы сдвигается с «мёртвой точки». Работы начинаются. В том числе, с ремонта мостовых объектов. Правда, при этом, основной мост перед селом Белозерским через р. Мендеря 1968 года постройки не выдержал начала капремонта и стал просто рассыпаться, ввиду чего заказчику, по соображениям безопасности, пришлось временно просто остановить движение по нему. Он слишком долго ждал. Надеюсь, что в этот раз все-таки удастся привести в порядок и его, и саму трассу», – написал глава Курганской области.

Курган, Наталья Ефремова

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