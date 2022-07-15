В Курганской области перекрыли трассу на Тюмень из-за разрушения моста

В Курганской области перекрыто движение на 36 км трассы Р-254 «ИРТЫШ» – по мосту через реку Мендеря (подъезд к Тюмени). Как сообщает УПРДОР «Южный Урал», это связано с возможным разрушением несущих конструкций при проведении работ по капитальному ремонту моста.

Прекращения движения ввели с 16 часов 15 июля 2022 года. Объезд осуществляется по маршруту Курган – село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) – с. Исетское (региональная дорога) – выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени.

Напомним, накануне из-за жаркой погоды был введен запрет на движение грузовиков по дорогам федерального значения в Курганской и Челябинской областях.

Курган, Ольга Федорова

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