В Курганской области рядом с аварийным мостом открыли объезд

В Курганской области открыли в понедельник, 1 августа, открыли объезд аварийного моста в Белозерском районе через реку Мендеря. Об этом сообщает правительство региона в своих соцсетях. Мост, который сейчас полностью закрыт для движения и который ремонтируют, расположен на трассе Курган-Тюмень.

«До открытия нового объезда автомобилистам приходилось делать значительный крюк, объезжая ремонтируемый мост по федеральной автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган через р.п. Каргаполье, с. Юлдус, с. Исетское или через с. Чаши, с. Чимеево, д. Першино»,– утоняют в правительстве.

Там напоминают, что мост ремонтирует упрдор «Южный Урал».

Мост закрыли 15 июля 2022 года. Губернатор Вадим Шумков в своих аккаунтах писал: «Мост перед селом Белозерским через р. Мендеря 1968 года постройки не выдержал начала капремонта и стал просто рассыпаться, ввиду чего заказчику, по соображениям безопасности, пришлось временно просто остановить движение по нему. Он слишком долго ждал».

Белозерский район, Наталья Ефремова

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