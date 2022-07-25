В Зауралье из-за аварийного моста прекратили возить людей из Белозерского в Курган

В Зауралье из-за аварийного моста через реку Мендера автоперевозчик перестал возить людей в Курган. «В связи с закрытием аварийного моста через реку Мендера на автодороге Курган-Тюмень и отсутствием обустроенного объезда на указанном участке автодороги, ООО «ПАТП-3» временно приостановило осуществление перевозок по маршруту Белозерское-Курган», – сообщили в администрации Белозерского района.



Вместе с тем, продолжает оказывать услуги по пассажирским перевозкам индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. «Расписание автобусов: от Белозерского до Кургана: 6.30, 13.30, 17.20; от Кургана до Белозерского: 7.40, 15.35, 19.25», – уточнили в администрации. Автобусное сообщение Тюмень-Курган осуществляется по маршруту Тюмень-Исетское-Першино-Чимеево-Курган.

Напомним, мост пришлось экстренно закрыть в конце минувшей недели. В региональном правительстве сообщили, что сооружение находится в предаварийном состоянии – это состояние выявили во время начала ремонта. Там подчеркивали, что собственником объекта и заказчиком ремонта является федеральное казенное учреждение управление дорог «Южный Урал».

Курган, Ольга Федорова

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