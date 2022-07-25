Курганский губернатор попросил федерального министра ускорить ремонт аварийного моста

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил министра транспорта РФ Виталия Савельева и главу Росавтодора Романа Новикова ускорить работы по ремонту разваливающегося моста через реку Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» «Курган – Тюмень», а также побыстрее отремонтировать саму трассу.

Об этом сегодня сообщили в курганском правительстве. К сожалению, там не уточнили, что ответили губернатору Савельев и Новиков, согласились ли они ускориться.

В пресс-службе регионального правительства лишь добавили, что область провела торги на ремонт двух региональных дорог в 2023 году «Подъезд к г. Тюмень» – Боровское – Мостовское» и «Подьезд к г. Тюмень» – Першино –Ягодное – Бралгина», а также разместила на торгах ремонт дороги «Иртыш» – Падеринское – Борки – Бузан», с тем чтобы привести в соответствие региональные дороги, выполняющие функции объездных к трассе Р-254 «Иртыш».

Напомним, мост пришлось экстренно закрыть в конце минувшей недели. В региональном правительстве сообщили, что сооружение находится в предаварийном состоянии – это состояние выявили во время начала ремонта. Там подчеркивали, что собственником объекта и заказчиком ремонта является федеральное казенное учреждение управление дорог «Южный Урал».

Губернатор Шумков писал в своих соцсетях, что с 2019 года он обращался в правительство РФ и Росавтодор из-за ненадлежащего состояния некоторых участков трассы Курган-Тюмень. При этом, по данным главы региона, на ремонтах регулярно работали недобросовестные подрядчики.

Курган, Ольга Федорова

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