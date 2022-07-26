Курганская облдума одобрила объединение трех районов в округа

Курганская областная дума 26 июля на внеочередном заседании одобрила в первом чтении преобразование Варгашинского, Катайского и Далматовского района. Все поселения, входящие в составы этих районов, будут объединены в одноименные муниципальные округа. Между первым и вторым чтением будет подготовлен законопроект об установлении границ вновь образованных муниципальных образований.

Муниципальная реформа, в ходе которой районные сельские поселения объединяются в МО, идет в Зауралье уже третий год, но Варгашинский, Далматовский и Катайский районы не трогали до последнего, поскольку в них расположены территории особого социально-экономического развития. Из-за отсутствия нормативных документов и юридической практики был риск потерять статус ТОСЭР в процессе преобразования района в муниципальный округ. Сейчас федеральный центр снял эти риски.

Все остальные районы Курганской области, за исключением Притобольного района, уже завершили процедуру преобразования в округ или находятся на фининой прямой.

Курган, Ольга Федорова

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