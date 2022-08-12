В Кургане врач-взяточник учил призывников косить от армии

Стали известны суммы взяток, за которые курганский врач помогала призывникам избежать службы в армии. Как сообщается в решении суда, заведующая амбулаторным кожным отделением областного кожно-венерологического диспансера Марина Котенева ставила диагноз «Атопический дерматит» всего за 1,5 тыс. рублей. Кроме этого, она через посредника инструктировала молодых людей, как вести себя в военкомате, чтобы сойти за больного.

Перед посещением военкомата призывники до ран натирали себе локти и колени солью, затем показывали их на медкомиссии и сообщали, что ранее болели атопическим дерматитом. В итоге юношей направляли на обследование в кожно-венерологический диспансер, где Котенева выдавала им медицинские заключениями с фальшивым диагнозом.

Лишь с одного клиента Котенева, согласно показаниям свидетелей, взяла не 1,5 тыс. рублей, а целых 10,5 тыс. рублей (в смс врач вообще просила 40 тысяч за услугу, но доказать, что она их получила не удалось). Таким образом, большая часть эпизодов были квалифицированы как мелкое взяточничество. Забавно, что посредники, согласно их показаниям, брали с призывников по 25-30 тысяч рублей, но доносили до Котеневой лишь 5-6 процентов от сумм взяток.

По странному совпадению чаще всего курганских призывников не берут на службу именно из-за кожных болезней. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Сергей Дик. «Наиболее частные патологии – это кожные патологии. Это всевозможные дерматиты атопические, экземы», – признался Дик.

Курган, Ольга Федорова

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