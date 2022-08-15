В Зауралье продолжает сокращаться поголовье скота и птицы

В Курганской области в 2022 году продолжает снижаться поголовье основных видов скота (за исключением коров) по сравнению с уровнем 2021 года. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в январе-июне составило 123,8 тыс. голов. Из них 50,2 тыс. голов – это коровы (всего на 0,8% выше уровня аналогичного периода 2021 г.). В целом поголовье КРС сократилось на 2,7%. Поголовье свиней уменьшилось на 5,2% до 77,8 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 1,4% (до 123,2 тыс. голов). Больше всего сократилось поголовье птицы (на 14,7% до 1,3 млн голов), – сообщает Свердловскстат.

Производство животноводческой продукции также снизилось. В первом полугодии 2022 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 19,6 тыс. тонн. тонн. Это на 12% меньше, чем за такой же период 2021 года. Молока произведено 91 тыс. тонн (на 6,7% меньше), яиц – 44,8 млн штук (на 2,7% меньше).

Напомним, что премии курганских мэров теперь будут зависеть от количества коров и куриц в территориях. Месяц назад правительство региона дополнило список показателей, по которым будет оценивать эффективность работы муниципальной власти, пунктом «динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий».

Курган, Ольга Федорова

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