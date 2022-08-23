Бывшего замглавы УМВД Курганской области приговорили к 12 годам лишения свободы

В Курганской области 23 августа суд озвучил приговор членам полицейской ОПГ, которая занималась хищением бюджетных средств. Силовики, среди которых был замглавы областного полицейского главка, несколько лет присваивали себе премии, начисляемые сотрудникам шадринского райотдела полиции. Всего за 8 лет обвиняемыми было похищено не менее 53,5 млн рублей.

Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на 3 года, а также уплатой штрафа в сумме 3 млн рублей. Кроме того, он лишен специального звания полковника внутренней службы.

Следствие указывало, что именно Шамин организовал и возглавил преступную группу по хищению денег.

Экс-начальника МО УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев суд приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на 3 года, а также уплатой штрафа в сумме 1 млн рублей. Он также лишен специального звания полковника внутренней службы.

Бухгалтер-кассир МО МВД России «Шадринский» Светлана Арутюнян приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

С подсудимых солидарно взыскана сумма ущерба, причиненного в результате хищений.

«Начальник МО МВД России «Шадринский», пользуясь покровительством вышестоящего обвиняемого, требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. Бухгалтер также принимала участие в присвоении наличных денежных средств личного состава отдела полиции, выдавая сотрудникам заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы, которые тратились на личные увеселительные мероприятия, приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе на улучшение своих жилищно-бытовых условий». – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

Всего членами ОПГ было присвоено не менее 53,5 млн рублей. 2 млн рублей замначальника УМВД легализовал, открыв вклад на указанную сумму в банке на одну из своих родственниц.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в декабре 2019 года начальник районного отдела полиции лично организовал доставку в служебный кабинет заместителя начальника УМВД приобретенных за счет незаконно собранных с подчиненных денежных средств подарочных наборов, спиртных напитков и продуктов питания на общую сумму не менее 118 тысяч рублей в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины.

Задержали полицейских в марте 2020 года. В зависимости от участия и роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.2 ст.290, ч.2 ст.291, ч.1 ст.286, ч.2 ст.174.1 УК РФ.

Ранее обвинительные приговоры были вынесены сотрудникам бухгалтерии указанного отдела полиции.

Шадринск, Ольга Федорова

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