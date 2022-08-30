Курганцы пожаловались губернатору Шумкову на дырявый мост

Жители деревни Суханова в Каргапольском округе Курганской области в очередной раз просят чиновников отремонтировать аварийный мост, по которому будут возить детей в школу.

«Просим организовать выезд нового главы администрации Каргапольского муниципального округа для обследования-просмотра состояния моста в деревне Суханова. Это просто издевательство, всё заросшее по обочинам, всё полотно моста в ужасном состоянии! Если нет капитального ремонта в ближайшем будущем, то пусть хотя бы подлатают-подремонтируют. – написала на своей странице в ВКонтакте местная жительница Дарья Андреева. – Как сейчас ездить.... Он вообще, как после бомбежки.... Не то что колеса там можно оставить, там и пешком не безопасно ходить, в начале моста дыра насквозь. Своими силами местные жители больше не могут поддерживать состояние моста. Начинается скоро учебный год. Как возить детей в школу, как народу добираться до цивилизации?».

Девушка добавила своему посту хештеги #силаVправде и #РебятишкамЛучшее, которыми пользуется губернатор Курганской области, обратившись таким образом непосредственно к Вадиму Шумкову. Напомним, это не первая жалоба на состояние моста в селе Суханова. Сооружение находится в плачевном состоянии с 2013 года. Весной 2022 года школьные автобусы прекратили заезжать на дырявый мост, из-за чего детям приходилось ходить до школы два километра пешком. По этому поводу следователи проводили проверку. Чем она закончилась – неизвестно.

Курган, Ольга Федорова

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