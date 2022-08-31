Губернатор Шумков потерял позиции в Национальном рейтинге

Губернатор Курганской области Вадим Шумков по итогам июля-августа занял в «Национальном рейтинге» 56 место, потеряв 6 позиций. Очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». В марте-апреле Шумков занимал в рейтинге 54 место, в мае-июне добрался до 50 позиции.

Результаты «Национального рейтинга» были получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Ни визиты в регион vip-персон типа Сергея Степашина, ни регулярные отчеты главы Зауралья об отремонтированных соцмальных объектах не помогли ему удержаться на прежних позициях. Очевидно экспертов больше впечатлили неоднозначные высказывания Шумкова или оптимизация больниц, запущенная чиновниками и встреченная в штыки населением.

Курган, Ольга Федорова

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