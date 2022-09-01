Губернатор Шумков дал установку школьным учителям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 сентября призвал учителей отнестись к воспитанию детей, как к миссии.

«Именно миссии. Я уверен, я знаю, государство на самом деле не так много теряет от того, какого качества будет ЕГЭ у конкретного ученика. Но оно приобретет несопоставимо больше, если он взрастет ответственным, честным и любящим свою Родину гражданином. Речь не идет о противопоставлении образования и воспитания в стенах образования. Нет. Речь идет о возвращении той роли в воспитании наших детей, которую должны играть общество и государство», – написал глава региона в своем телеграм-канале и в ВКонтакте.

По словам Вадима Шумкова, миссия воспитания включает в себя прививание любви к Родине, к ее истории, к ее культурным и национальным особенностям, а также включает в себя воспитание реальным трудом. Более подробных инструкций в посте губернатора, состоящем из 4,5 тыс. знаков с пробелами, не содержится.

Напомним, с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в курганских школах должна начинаться с подъема государственного флага и исполнения гимна страны. Идея петь гимн перед уроками принадлежит губернатору Вадиму Шумкову. «Дети раз в неделю на линейке, на обязательном построении поющие гимн при распущенном флаге российской федерации. Что может быть правильнее этих вещей?», – сказал ранее глава региона.

Курган, Ольга Федорова

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