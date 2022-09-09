Священнослужители начнут вести уроки нравственности в курганских школах

В школах Курганской области появятся уроки нравственности, которые будут проводить совместно со священнослужителями. Об этом в ходе заседания Совета по образованию 8 сентября сообщил глава депобра Андрей Кочеров. Он напомнил, что по поручению губернатора Вадима Шумкова воспитание в региональном законодательстве закрепили как миссию образовательного учреждения.

С 1 сентября 2022 года курганским школьникам начали активно прививать патриотизм: учебная неделя начинается с линейки и поднятия государственного флага, еженедельно проводятся специальные уроки – «Разговоры о важном».

Присутствовавший на заседании Совета губернатор Вадим Шумков еще раз подчеркнул особую значимость воспитательной работы. Также глава региона поставил задачи по развитию системы трудового воспитания в школах. В программу школ включены уроки трудового воспитания с обязательным формированием практических навыков рабочих профессий «Слесарное дело», «Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария».

«Ряд образовательных учреждений уже имеет для этого все необходимое. Для того чтобы улучшить условия там, где это требуется, поэтапно закупается швейное оборудование, плиты, станки для столярного и слесарного дела, инструменты», – сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, ранее Вадим Шумков высказывал недовольство тем, что школ исчезли полноценные уроки труда. «Потому что многие «под сурдинку», пользуясь невнятной позицией федеральных уполномоченных органов, просто избавились от школьных мастерских, пришкольных участков и прочих возможностей школы в организации реальных трудовых навыков у детей, сведя это к технологии «наклеивания фольги на бумагу и вырезания снежинок»», – пояснял свою позицию губернатор.

Курган, Ольга Федорова

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