В Курганской области учителей отправляют на ночное патрулирование улиц

В Курганской области чиновники начали формировать добровольные народные дружины из учителей и родителей школьников, которые по ночам следят за несовершеннолетними.

В частности, рейды начались в Целинном районе. «В Песках, Дубровном и Молоденках состоялись рейды для выявления и профилактики нарушения несовершеннолетними режима дня и нахождения в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время. Все участники патруля работали в тройке (родитель -педагог – социальный педагог)», – сообщили в администрации района. На своей страничке в соцсетях чиновники отчитались, что в ходе рейда нарушений выявлено не было, все школьники соблюдают распорядок дня.

«Ага, не смешите», – пишут пользователи под постом и добавляют, что в Молоденках ни одного школьника нет.

Также по поручению главы округа Александра Сытова, педагоги Целинной школы организовали проведение ежемесячных патрулирований территории села. Как сообщают в администрации, уже проверены места наиболее частного пребывания молодежи и старшеклассников. С подростками проведена разъяснительная беседа о режиме дня школьника, выполнении домашних заданий, ночных прогулках без родителей в позднее время.

«В 22.00 все школьники должны быть дома», – пояснил необходимость рейдов Александр Сытов.

Местные жители возмущены нововведениями. «Дожили, теперь учителя уже патрулируют. Они что бессмертные что ли. Это не их задачи. Они тоже родители и им вечером нужно находится со своей семьёй. Каждый должен заниматься своим делом, – написала Наталья Копкова. – Очень жаль, что в районе больше не нашлось людей которые занимались бы правопорядком».

В районной администрации пользователям ответили, что в родительский патруль входят родители, педагоги и представители органов профилактики, у которых «участие в рейдах входит в должностные обязанности». «Остальные участники выходят в рейд по желанию», – сообщили чиновники.

Напомним, ночные патрули – не единственная дополнительная нагрузка, появившаяся у курганских учителей в этом году. Ранее областные власти внесли в региональный закон об образовании понятие «миссия воспитания» и закрепили ее приоритетность. 1 сентября губернатор Вадим Шумков призвал учителей начать прививать детям любовь к Родине, к ее истории, культурным и национальным особенностям, а также заняться трудовым воспитанием учеников.

Курган, Ольга Федорова

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